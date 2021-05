A. S. Roma, José Mourinho sarà il nuovo allenatore

L'annuncio è stato dato sulla pagina Twitter della società giallorossa. Grande entusiasmo da parte dello Special One.

José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della A. S. Roma. Lo rende noto il club giallorosso con un comunicato pubblicato sulla propria pagina ufficiale Twitter.

"L’ASRoma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22!", si legge nella nota.

L'#ASRoma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22!

Lo Special One, recentemente esonerato dal Tottenham Hotspurs, andrà a rilevare Paulo Fonseca sulla panchina del club capitolino. A quanto si apprende, si legherà alla Roma con un contratto triennale fino al 2024, mentre non sono ancora trapelate le cifre ufficiali del suo ingaggio.

Entusiasmo da parte dell'ex Porto, Chelsea Inter, Real Madrid, Manchester United e Tottenham, che si è detto lusingato di poter far parte di un progetto così ambizioso.

“Dopo essermi confrontato con la proprietà e con Tiago Pinto ho capito immediatamente quanto sia alta l’ambizione di questa Società. L'incredibile passione dei tifosi della Roma mi ha convinto ad accettare l’incarico. Daje Roma!”.



💬 𝑱𝒐𝒔𝒆́ 𝑴𝒐𝒖𝒓𝒊𝒏𝒉𝒐

Per Mourinho si tratta dunque di un ritorno in Italia, a ben 11 anni dal famoso triplete conquistato con l'Inter, che per il portoghese sarà a partire dall'anno prossimo uno dei principali rivali.

Le reazioni di addetti ai lavori e tifoseria

L'ingaggio di Mourinho è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno, una sorpresa per tutti, dagli addetti lavori ai supporter del club giallorosso.

Diverse le reazioni di stupore condivise sui social network, dal momento che sino a pochi istanti prima dell'annuncio ufficiale, i principali media davano per certo l'approdo di uno tra Maurizio Sarri o Massimiliano Allegri sulla panchina dei capitolini.

"#Allegri, #Sarri, forse #DeZerbi, altri".#Mourinho alla #Roma è la riprova che se non vogliono farti sapere una cosa, non te la fanno sapere. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) May 4, 2021

​Una sorpresa che va a mescolarsi con la gioia e l'entusiasmo per i tifosi, che ora possono sognare in grande con il lusitano al timone, già vincitore di due Champions e un Europa League .