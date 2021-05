Puglia, ucciso in un agguato ex maresciallo dei carabinieri

Un carabiniere in pensione è stato freddato con uno colpo di arma da fuoco dopo essere stato attirato all'esterno dell'abitazione della sorella. Gli investigatori sulle tracce di un uomo incappucciato.

Sgomento nel Salento per l'omicidio di un maresciallo dei carabinieri in pensione, il 46 enne Silvano Nestola, freddato a Copertino lunedì sera con un colpo di arma da fuoco, nei pressi dell'abitazione della sorella. Alcuni testimoni parlano di un uomo incappucciato che si è avvicinato all'ex carabiniere e ha sparato, facendo poi perdere le sue tracce.

Stando alle prime frammentarie ricostruzioni riportate dalla stampa locale, l'ex militare si trovava a cena con il figlio nella casa della sorella alla periferia di Copertino in contrada Tarantino, situata nei pressi dell’arteria stradale che porta a San Pietro in Lama. Il maresciallo sarebbe stato attratto all'esterno dell'abitazione, probabilmente da una persona conosciuta che avrebbe chiesto di uscire e che poi lo ha ucciso con uno o più colpi di pistola fuori dalla casa.

Gli spari sono stati immediatamente percepiti dai familiari che accorsi sul luogo del delitto hanno trovato il corpo dell'uomo riverso per terra, e quindi avvertito i soccorsi. Ma all'arrivo del 118 il personale non ha potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso di Nestola.

Sul posto sono giunti carabinieri della tenenza di Copertino e del Ros per raccogliere le testimonianze dei presenti e risalire all'esecutore del delitto avvalendosi delle telecamere di sorveglianza. Le indagini sono tuttora in corso. Nessuna pista è esclusa.