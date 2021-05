Messina, maxi-blitz antidroga nel rione Giostra: decine di arresti

Nel corso della notte la polizia di Messina ha eseguito decine di misure cautelari nei confronti degli appartenenti a due organizzazioni criminali di trafficanti di droga attive nel rione di Giostra, in passato teatro di una guerra tra i clan degli Arrigo e dei Bonanno per il controllo del territorio e del mercato degli stupefacenti. Lo riferisce il Giornale di Sicilia.

L'inchiesta, condotte dalla Squadra mobile diretta da Antonio Sfameni e coordinate dalla Dda guidata da Maurizio De Lucia, ha portato ad un maxiblitz che vede impegnati circa 350 uomini della Polizia di Stato.

L'operazione, che è stata denominata Market Place, ha permesso agli inquirenti di far luce su due organizzazioni criminali in grado di movimentare grosse quantità di droga, cocaina, marijuana, hashish e skunk, gestendo una capillare rete di distribuzione attraverso numerosi pusher attivi in città e provincia.

Fondamentali le intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate dalle forze dell'ordine, oltre alla verifica sulle immagini delle telecamere a circuito chiuso e anche i tanti riscontri dell'attività di spaccio, con oltre 1.000 episodi documentati, che hanno consentito di svelare l'operato degli spacciatori negli edifici delle case popolari di via Seminario Estivo.