Nuova truffa su internet, la versione rosa di Whatsapp ruba dati sensibili dallo smartphone

La Polizia ha lanciato l'allarme per una nuova truffa in circolo tra le chat di Whatsapp: un messaggio con un link per ottenere "Whatsapp rosa" nasconderebbe una truffa ai danni degli utenti che cadono nella suddetta trappola, con il rischio di vedersi sottratti dati sensibili.

Secondo quanto si legge sul post di Agente Lisa, il link inviato agli utenti per scaricare la versione rosa di Whatsapp se aperto causerà l'istallazione sul proprio dispositivo di un'applicazione che sparisce subito dallo schermo, ma che rimane attiva in background derubando l'utente di dati sensibili.

In particolar modo, vengono sottratti i dati dei contatti per poi contattarli e truffarli a loro volta.

Il consiglio di Agente Lisa è quindi quello di non cliccare sul link che arriva per messaggio.

Ad aprile un'altra truffa aveva usato come trucco quello del messaggio "il tuo pacco sta arrivando", approfittandosi del fatto che numerosi utenti ordinano online e quindi devono ricevere pacchi tramite corrieri. In questo caso il link portava ad una pagina nella quale era richiesto di inserire i dati, compresi quelli dei metodi di pagamento.