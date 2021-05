Siracusa, positiva al Covid falsifica l'autodichiarazione per andare in vacanza

I Carabinieri della Stazione di Siracusa-Principale hanno denunciato una incensurata di 42 anni che, sottoposta a isolamento fiduciario presso il suo domicilio, aveva trasgredito più volte al provvedimento sanitario per continuare la propria vita come nulla fosse. Lo riporta il Giornale di Sicilia.

Durante questo periodo, infatti, aveva fatto visita a sua madre, si era recata ad una visita medica e aveva addirittura fatto un periodo di vacanza presso una struttura alberghiera.

Come è stato accertato dagli inquirenti, la donna forniva puntualmente false dichiarazioni ogni volta che doveva compilare l'autocertificazione prevista dal decreto anti-Covid.

Ad incastrarla le verifiche da parte dei Carabinieri sulle autocertificazioni falsate, in ciascuna delle quali veniva riportata una data di nascita diversa.

Per l'indagata è così scattata la denuncia per i reati di false attestazioni o dichiarazioni rese e per la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo.

© AP Photo / Cecilia Fabiano Controllo di un'autocertificazione da parte dei carabinieri

Le persone entrate in contatto con lei, invece saranno tutte sottoposte a tampone per verificare l'eventuale presenza di cluster nei luoghi visitati.

Nella giornata di ieri il Viminale ha reso noto che il primo maggio sono stati effettuati oltre 90.000 controlli e sono state comminate sanzioni nei confronti di quasi 2.000 persone per violazione delle norme anti-Covid.