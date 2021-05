Salerno: marito spara alla moglie mentre era nell'orto, l'aveva scambiata per un cinghiale

Il fatto è accaduto nella serata di ieri nella frazione Giungatelle di Montecorice, in provincia di Salerno. La donna è stata ferita ad una spalla ed è ora ricoverata in ospedale.

Mentre si trovava nell'orto di casa una donna è stata ferita ad una spalla da un colpo di fucile, a premere il grilletto è stato il marito che l'aveva scambiata per un cinghiale.

L'incidente è avvenuto sabato sera nella frazione di Giungatelle di Montecorice.

L'uomo ha visto qualcosa muoversi nell'orto di sua proprietà e, tratto in inganno dall'oscurità, ha pensato si trattasse di un cinghiale ed ha sparato colpendo in realtà la moglie ad una spalla.

La donna è stata soccorsa e poi ricoverata all'ospedale di Vallo della Lucania. I carabinieri della compagnia di Agropoli hanno confermato che l'arma dalla quale è partito il colpo era detenuta legalmente dall'uomo.

Nei giorni scorsi un uomo in Russia, in un villaggio nella regione di Krasnodar, ha per errore sparato al figlio mentre stava ripulendo il proprio fucile da caccia.