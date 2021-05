AstraZeneca, Figliuolo: "Si valuta somministrazione anche per gli under 60"

Intervenendo all'inaugurazione dell'hub vaccinale del Centro della Federazione Nuoto di Ostia, il commissario per l'emergenza Covid-19 ha parlato della possibilità di estendere il vaccino agli under 60 e vaccinare gli atleti olimpici.

Novità per la somministrazione di AstraZeneca che potrebbe essere nuovamente estesa agli under 60. Lo ha fatto sapere il commissario straordinario Francesco Figliuolo presente lunedì mattina all'inaugurazione del nuovo hub vaccinale al Centro Federale di Ostia, Polo acquatico Freccia Rossa.

Un risultato della collaborazione tra Federazione, Roma capitale, Regione Lazio e gli operatori dell'Asl Roma 3.

Dopo i rarissimi casi di trombosi cerebrale legati il vaccino è stato consigliato solo per determinate fasce d'età, ma "Ema dice che va bene per tutti", ricorda il commissario, aggiungendo che nel Regno Unito dove"lo hanno fatto in 21 milioni di persone", ci sono stati "effetti collaterali infinitesimali".

© Foto : Andrea Staccioli / Deepbluemedia Apertura Hub Vaccinale Regione Lazio presso il Centro Federale FIN

L'ipotesi è che "in sede di 'rolling review' si arrivi a raccomandare AstraZeneca anche agli under 60", prosegue Figliuolo che avrebbe già messo la questione sul tavolo delle autorità sanitarie.

"Ne sto parlando con Iss, con l'Aifa e con il Cts dell'Aifa", fa sapere.

La raccomandazione del generale Figliuolo è quella di procedere in modo ordinato con le vaccinazioni e lancia un appello ai presidenti delle regioni per proseguire il piano in ordine di classe d'età, dando precedenza a over 80, 70-79, over 65.

Dopo aver messo in sicurezza i soggetti più vulnerabili potranno essere vaccinati tutti, ma adesso "non disperdiamo le dosi in altri rivoli", raccomanda.

Approfittando della presenza in un centro sportivo il commissario, ricordando la sua passione per il nuoto, ha assicurato che a breve verranno vaccinati tutti gli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi. "Anche questo è un segno dell'Italia che riparte", ha dichiarato.

La campagna di vaccinazione

Per Figliuolo la campagna sta procedendo secondo i tempi stabiliti. Ad oggi sono 20,7 milioni le somministrazioni a fronte di 24,7 milioni di dosi consegnate. L'arrivo delle nuove forniture è previsto per il 6 maggio. Fino ad allora restano 4 milioni di vaccini da utilizzare nei prossimi giorni.