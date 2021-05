Isole covid free, Procida è la prima grazie alla vaccinazione di massa

Procida è la prima isola italiana Covid-free. Su una popolazione vaccinabile di 7.500 persone il 90% ha ricevuto il vaccino grazie a una campagna di vaccinazione di massa durata solo 4 giorni. Sono in tutto 6.115 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate nel comune del napoletano.

"Siamo la prima piccola isola a raggiungere questo risultato, ma anche il primo comune di discrete dimensioni", dichiara ai giornalisti il sindaco di Procida Dino Ambrosino, secondo cui "la nostra esperienza può servire all'Italia intera per verificare i percorsi del virus in un territorio limitato, ma soggetto comunque alle influenze esterne".

Dal mercoledì 28 aprile a sabato 1 maggio tutta la popolazione non ancora vaccinata è stata convocata nell'hub allestito all'interno del Comune. Il criterio usato per proseguire con la vaccinazione è stato quello delle classi d'età in ordine decrescente.

Il primo giorno hanno ricevuto il vaccino gli over 50, giovedì sono stati convocate le persone tra i 40 e i 49 anni

Venerdì si è proceduto con la fascia d'età fra i 30 e i 39 anni

Infine, sabato è toccato ai più giovani, fra i 18 e i 29 anni

L'isola di #Procida è #CovidFree: 6.000 vaccinati su una popolazione di 7.000, praticamente solo i bambini non si sono vaccinati.



Bravo il presidente @VincenzoDeLuca.#Ischia e #Capri le prossime. — Fabio Carbone (@FabioCarbone80) May 3, 2021

Inoltre, domenica 2 maggio il personale sanitario dell'asp di Napoli ha continuato con la somministrazione del vaccino ai minori con più di 16 anni e del richiamo per chi aveva già ricevuto la prima dose.

"Il gioco di squadra che ci ha consentito di vivere questa straordinaria settimana - prosegue Ambrosino - mi impone di ringraziare innanzitutto il presidente della Regione Vincenzo De Luca, che ha impresso un'accelerazione eccezionale alla richiesta che le isole minori avevano presentato al commissario Figliuolo.

Soddisfazione da parte di Antonio D'Amore, direttore generale dell'Asl Napoli 2, che ha riferito all'agenzia Ansa che da martedì la vaccinazione verrà avviata con le stesse modalità nel comune di Ischia.