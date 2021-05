Astrazeneca, in Sicilia uomo di 60 anni muore dopo il vaccino

Dipendente comunale di Caltanissetta muore improvvisamente per un malore sopraggiunto a 48 ore dalla somministrazione del vaccino anglo-svedese contro il Covid-19.

E' stata posta sotto sequestro la salma di un dipendente comunale di 60 anni di Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta, deceduto sabato all'improvviso per un malore sopraggiunto mentre si trovava nella sua campagna in contrada Cascavallo.

L'episodio fatale è avvenuto solo 48 ore dopo che il sessantenne aveva ricevuto la prima dose del vaccino contro il Covid-19 di Astrazeneca.

Inutili i tentativi degli operatori del 118 arrivati in elisoccorso da Caltanissetta di salvare l'uomo.

Sono stati i familiari del defunto a segnalare ai carabinieri l'avvenuta vaccinazione con il siero anglosvedese. Sul cadavere dell'uomo verrà effettuata l'autopsia.

© Foto : CC-BY-NC-SA 3.0 IT / Ufficio Stampa Presidenza del Consiglio dei Ministri / Antonio Morlupi Dosi del vaccino AstraZeneca

I casi di morte in Sicilia

Sono diversi i casi di morte sospetta dopo la vaccinazione con Astrazeneca avvenuti nel mese di marzo: a cominciare dal decesso dell'ispettore di Polizia, Davide Villa e del militare di Augusta, Stefano Paternò, mentre due professoresse di Gela e Palermo sono decedute nei giorni seguenti. Si tratta di Zelia Russo di 37 anni e di Cinzia Pennino di 46 anni.

Lo scorso 9 aprile è deceduto l'avvocato Mario Turrisi di 45 anni, al policlinico di Messina per un caso di emorragia cerebrale. Il secondo in pochi giorni. Nello stesso ospedale il 31 marzo marzo è deceduta allo stesso modo Augusta Turiaco, professoressa di Musica di 55 anni, con una trombosi cerebrale 13 giorni dopo la dose di vaccino.

Il 20 aprile un imprenditore di 63 anni di Partinico, nel palermitano, è deceduto per un malore improvviso quattro giorni dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino contro il Covid-19. La procura di Palermo ha aperto un'inchiesta.