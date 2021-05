Rino Mini, l’imprenditore di Rimini che sfida la pandemia e apre 12 locali

L’ex patron di Galvanina investe 12 milioni di euro, tra nuove aperture e restyling in Emilia Romagna e San Marino, per dare vita a una nuova catena dal nome “Baker Eat, che creerà 250 nuovi posti di lavoro.

Già patron dello storico brand di acqua minerale 'Galvanina', Mini è pronto a investire, lanciando così un segnale di fiducia e di ripresa in piena pandemia. “Effettivamente l’impegno è consistente sia dal punto di vista imprenditoriale, che strettamente finanziario”, ha ammesso l’imprenditore all’emittente locale TR24.

Ad accomunare i dodici locali sarà il concept di forno-panificio “Bakery Americana”, dove a fare da collettore saranno le farine prodotte da grani antichi e, quando possibile, autoctoni: nascerà così una catena di punti vendita sotto il nuovo brand “Baker Eat” di varie dimensioni e con piccole e diverse sfumature di ristorazione.

"Una formula di ristorazione che ruoterà attorno ad alcuni punti cardine per me fondamentali: la nostra proverbiale creatività tutta romagnola, che ha fatto scuola nel mondo, capace di innestare le novità anche sui ceppi ideologici più tradizionali; la valorizzazione del nostro saper fare le cose con la generosità che contraddistingue la nostra gente; il rispetto rigoroso per il territorio e per le sue straordinarie biodiversità", ha spiegato.

A sperimentare il nuovo network sono stati designati tre locali: a Rimini, a Santarcangelo di Romagna, e nella Repubblica di San Marino, all’interno del Outlet “The Market”, che taglierà il nastro il prossimo 24 giugno.

Prevista anche l'Accademia per la formazione professionale

A Rimini nasceranno anche “FERRAMENTA LAB”, il laboratorio artigianale dedicato all’arte bianca e “FERRAMENTA ACADEMY”, un centro di formazione professionale per gli addetti della panificazione e della ristorazione.

“Abbiamo pensato di aprire anche una vera e propria 'Accademia Ferramenta' per la formazione professionale del personale addetto al servizio di cucina, di bar-caffetteria e di sala: oggi sono di fondamentale importanza l’educazione al lavoro e il training di giovani che vogliano affacciarsi con serietà e passione al mondo della ristorazione. Occorrono competenze certe, disciplina, buoni insegnamenti, pratica: per questo l’Accademia sarà una sorta di college, un convitto obbligatorio sia per i romagnoli, che per i forestieri, proprio allo scopo di far vivere pienamente l’esperienza formativa”.

“Il cibo di qualità il nostro più efficace vaccino anti Covid”

Per l’imprenditore il cibo di qualità sarà "il nostro più efficace vaccino anti covid e il più convincente mezzo di divulgazione”. Dopo Rimini, Santarcangelo di Romagna e San Marino, i locali apriranno anche a Ravenna, Forlì, Cesena, Savignano, Cesenatico, Riccione, Cattolica, Bologna, Modena e Parma, dove “il piacere del buon pane sarà abbinato a una cucina di spessore a prezzi popolari, così da diventare più accogliente e accessibile per gran parte della popolazione”.

“Ogni locale, collocato in posizioni centrali, sarà servito da navette elettriche ed ecologiche gratuite, per facilitare non solo l’arrivo dei clienti che verranno prelevati ai parcheggi delle città, ma persino per il trasporto di eventuali pacchi e merci acquistate dai nostri ospiti nei negozi dei centri storici, prima o dopo la sosta nel ristorante", ha concluso.