Silvio Berlusconi dimesso dal San Raffaele e torna ad Arcore

Silvio Berlusconi è stato ricoverato due volte nell'ultimo mese: la prima a fine marzo, per dei problemi di salute non meglio specificati, e poi il 7 aprile scorso.

Al termine di una degenza durata 24 giorni, Silvio Berlusconi è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano

Lo rende noto Tgcom24, specificando che il Cavaliere ha già fatto ritorno presso la propria villa di Arcore.

L'ex presidente del consiglio era stato ricoverato al San Raffaele lo scorso 7 aprile per alcuni controlli cardiaci, dopo

Per il leader di Forza Italia si è trattato del secondo ricovero in pochi giorni, dopo che a fine marzo Berlusconi era stato ospedalizzato per alcuni giorni in seguito a problemi di salute non specificati.

A causa del ricovero di Berlusconi, è slittata la sentenza e poi è stato sospeso il processo Ruby Ter, al quale il Cavaliere non ha potuto partecipare per legittimo impedimento.

Dopo la guarigione dalla polmonite interstiziale lo scorso settembre, l'ex premier è sottoposto a continui controlli di monitoraggio post-Covid-19.