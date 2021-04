Capri e Ischia presto saranno isole Covid free, annuncia De Luca

Lo aveva annunciato e lo ha fatto, Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, annuncia che dalla “prossima settimana Capri sarà isola Covid free” e annuncia una “campagna di promozione mondiale”.

“La settimana successiva lo sarà Ischia e poi daremo priorità alle categorie turistiche delle altre zone come il Cilento e la Costiera Sorrentina”, ha proseguito De Luca.

Il presidente della Regione Campania al commissario per l’emergenza sanitaria, il generale Francesco Figliuolo, glielo aveva detto che una volta vaccinati gli over 80 e le persone vulnerabili, si sarebbe concentrato sul turismo in Campania.

Furti e sottofurti

Ma De Luca continua a sostenere che alla Campania siano state sottratte dosi di vaccino, almeno 211 mila secondo i suoi calcoli.

E ironizzando li definisce furti e sottofurti, riferendosi alle minori consegne di fiale Pfizer e Moderna in particolare.

Il momento apice della sua diretta Facebook di quest’oggi è però il momento in cui descrive con una frase il generale Francesco Figliolo, indubbiamente una nuova “perla De Luca” da aggiungere alla sua sproporzionata collezione: “Mentre si vede una tuta mimetica su un paio di anfibi vagare per l'Italia”.

La Regione Campania ha somministrato 1.687.526 dosi di vaccino su 1.935.665 di dosi ricevute, pari all’87,2% che collocano la regione poco sopra la media nazionale dell’86,9%. La regione più performante è la Liguria con il 92,7% delle somministrazioni effettuate (dati aggiornati alle ore 17.11 del 30 aprile).