Rari Ibis eremiti nidificano su tetto di una azienda romana

Una coppia di Ibis eremiti sceglie la città eterna per nidificare, l'evento è ora monitorato dalle associazioni ambientaliste e animaliste, convolta anche l'Unione Europea.

Hanno pensato che il tetto di quella nota azienda di Roma potesse essere l’ideale per mettere su famiglia, e così una coppia di rarissimi Ibis eremiti ha nidificato in una cavità artificiale creata ai piani alti dell’edificio, dove solitamente si riunisce il personale durante i momenti di ricreazione e di pausa dal lavoro.

Il Geronticus eremita è una specie quasi del tutto estinta nel bacino Mediterraneo, ma è oggetto di una campagna di monitoraggio da parte dell’Unione Europea.

La coppia, riporta l’agenzia Ansa, è ora monitorata dall’Enpa con la collaborazione dei volontari del WWF.

I due esemplari sono stati schedati e sul dorso di ciascuno è stato installato un GPS per monitorarne gli spostamenti in ogni istante, compresa la migrazione al termine della cova.

Progetto di reintroduzione

L’Unione Europea conduce in Italia, Austria e Germania, un progetto di reintroduzione dell’Ibis eremita attraverso Life+. Un progetto che punta alla tutela degli ultimi esemplari presenti in natura e al favorire la loro riproduzione.

Ai due esemplari è stato assegnato anche un nome: Hannibal e Smudo. Non bellissimi, ma nei fatti rispecchiano un po’ la loro fisionomia, perché la specie rischia l’estinzione, ma è anche vero che nel corso della sua evoluzione non ha fatto molto per migliorarsi dal punto di vista estetico.

La coppia non dovrà essere infastidita e non lo sarà, i dipendenti dell’azienda sono stati informati. Ora si attende la nidiata di Ibis eremita, a Roma.