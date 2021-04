Campagna vaccinale Italia sfiora quota 500 mila dosi al giorno

Procede spedita la campagna vaccinale in Italia, più di quanto si potesse credere e così è stato sfiorato l'obiettivo delle 500 mila dosi somministrate in un solo giorno.

L’obiettivo delle 500 mila dosi di vaccino anti Covid-19 ieri è stato quasi raggiunto. 497.993 le dosi somministrate in una sola giornata, che portano così l’Italia a raggiungere l’obiettivo che il Commissario all’emergenza sanitaria si era prefissato entro il mese di aprile: raggiunto di un soffio.

Lo ha confermato questa mattina il ministro della Salute Roberto Speranza in un post:

"Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino. Grazie alle donne e agli uomini del Servizio Sanitario Nazionale e a tutte le istituzioni per il gran lavoro di squadra. Il vaccino è la vera strada per uscire da questi mesi così difficili."

Ieri, durante la registrazione di ‘Porta a Porta’, il generale Francesco Figliuolo ha riferito che i dati gli indicano “una proiezione di una forbice (tra le 480-520 mila) che dovrebbe essere attorno al target”, riporta l’Ansa.

Ieri in Italia sono state somministrate 497.993 dosi di vaccino.

​L’Italia avrebbe tuttavia la capacità di “arrivare anche a 600-700 mila” dosi somministrate al giorno.

Ciò che risulta essere importante per il generale Figliuolo è il piano, bisogna attenersi a esso:

“In maniera strutturata e ordinata: questo ci può portare ad uscire e a far sì che tutti i cittadini si sentano figli dello stesso padre, che poi è l’Italia e la nostra costituzione”, un chiaro messaggio ai numerosi casi di furbetti del vaccino scoperti in queste settimane, e che hanno dato il via a numerose inchieste.

Luglio mese importante

Il generale riferisce che entro “la metà di luglio il 60% degli italiani dovrebbe aver ricevuto la prima e la seconda dose” se si procede a questo ritmo.

“Credo che in questo modo si passerà un’estate abbastanza tranquilla, fermo restando che servirà ancora utilizzare la mascherina, rispettare il distanziamento e l’igiene”, ha concluso il generale Figliuolo.

Campagna vaccinale in Italia, numeri in breve

Somministrati fino ad ora 19.418.615 dosi di vaccini anti Covid-19, per un totale di 5.756.729 persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

La media nazionale di dosi somministrate rispetto a quelle ricevute, è dell’86,6%.