Bollettino di oggi: 14.320 contagi, 288 morti e 18.088 guariti

19.060.794 sono le dosi di vaccino somministrate fino ad ora; 5.638.125 persone hanno completato il ciclo vaccinale.

In base ai nuovi 14.320 contagi rilevati oggi, i casi di Covid dall'inizio dell'epidemia superano i 4 milioni, fermandosi a 4.009.208.

Nell'ultimo giorno a 18.088 persone è stata confermata la guarigione dal Covid, 328 in meno rispetto al dato di ieri. Il numero complessivo dei guariti arriva a 3.449.955, pari all'87,3% dei casi totali.

Per Covid i decessi nelle ultime ventiquattro ore sono stati 288, 56 in meno rispetto a ieri. Dall'inizio dell'epidemia per coronavirus sono decedute 120.544 persone, ovvero il 3% del numero complessivo dei casi di Covid-19.

Ad oggi in Italia i positivi al coronavirus sono 438.709 persone, 4.062 in meno rispetto ad un giorno fa. Tra queste 416.718 è il numero degli asintomatici o dei malati con sintomi lievi in autoisolamento domiciliare, pari al 95% circa del totale dei contagiati. Nelle terapie intensive si trovano 2.640 pazienti, 71 in meno di ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 19.351, 509 in meno di ventiquattro ore fa.

La Lombardia è la regione col maggior numero di nuovi contagi registrati nell'ultimo giorno, pari a 2.306. Sopra mille ci sono anche Campania (1.986), Puglia (1.501), Lazio (1.124), Piemonte (1.084), Sicilia (1.061) e Toscana (1.052). Sotto cento nuovi contagi si segnalano le province autonome di Trento e Bolzano (70 ciascuno) e Valle d'Aosta e Molise, rispettivamente con 61 e 37.

Nella giornata di oggi sono stati effettuati 330.075 tamponi; il tasso di positività è pari al 4,3%, in aumento di tre decimi di punto percentuale rispetto a ieri.