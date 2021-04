A Fiumicino volo dall'India: 23 su 213 positivi al coronavirus

In questi giorni l'India sta vivendo una situazione particolarmente difficile per il boom di casi di Covid, provocati da una variante a tripla mutazione più contagiosa del ceppo originale.

Ieri sera all'aeroporto internazionale Roma-Fiumicino è atterrato il volo passeggeri dall'India. Sia i componenti dell'equipaggio che i passeggeri sono stati sottoposti a tamponi, che hanno mostrato la presenza del coronavirus in 23 persone su 213.

"Ieri sera alle ore 21.15 è atterrato all'Aeroporto di Fiumicino il volo proveniente dall'India con a bordo 213 passeggeri e 10 componenti dell'equipaggio. Alle ore 22 sono iniziate le operazioni delle USCAR che sono andate avanti fino a tarda notte. In 23 sono risultati positivi ai tamponi (tasso di positività al 9% - ndr). Sono risultati positivi anche due componenti dell'equipaggio", ha dichiarato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, citato dall'Ansa.

Dopo aver ringraziato le forze dell'ordine, la Protezione Civile e le USCAR per il lavoro svolto, D'Amato ha osservato che le persone positive al coronavirus sono state alloggiate negli hotel Covid in autoisolamento ed ora si attendono "i risultati del sequenziamento per la ricerca delle varianti da parte dell'Istituto Spallanzani."

Ieri il premier Draghi aveva annunciato una missione italiana di assistenza sanitaria all'India.

Anche la Russia per bocca del presidente Putin, che aveva avuto colloqui telefonici col premier indiano Modi, ha promesso assistenza sanitaria all'India per fronteggiare l'emergenza Covid.