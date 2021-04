Vaticano, nuova legge anticorruzione estesa a tutti i dipendenti

Il Papa ha varato vara una nuova legge anticorruzione per i cardinali capi dicastero e dirigenti vaticani. Attraverso una Lettera Apostolica del 26 aprile e in vigore da oggi, inizierà l'arginazione degli scandali finanziari, per garantire chiarezza e rispetto degli insegnamenti dei Vangeli.

I dirigenti e gli amministrativi vaticani dovranno essere incensurati, non avere condanne o indagini per terrorismo, riciclaggio, evasione fiscale, non saranno autorizzati a possedere beni nei paradisi fiscali né a investire in aziende che sono contrarie alla dottrina della Chiesa. Inoltre, per tutti i dipendenti ci sarà il divieto di accettare doni di valore superiore a 40 euro.

"La corruzione può manifestarsi in modalità e forme differenti anche in settori diversi da quello degli appalti, per questo le normative e le migliori prassi a livello internazionale prevedono, per i soggetti che ricoprono ruoli chiave nel settore pubblico, particolari obblighi di trasparenza ai fini della prevenzione [...] della corruzione in genere", è quanto si legge nella Lettera Apostolica di Bergolgio.

Pertanto, il provvedimento del Pontefice riguarderà tutti i soggetti inquadrati, dai cardinali capi dicastero ai vicedirettori con contratto dirigenziale quinquennale, e tutti coloro che occupano posizioni di amministrazione attiva giurisdizionali o di controllo e vigilanza.

sottoscrivere una dichiarazione

non essere sottoposti a processi penali

Inoltre, sarà necessario dichiarare di non detenere contanti o investimenti in aziende, istituzioni e paesi nella lista ad alto rischio di riciclaggio (salvo il caso in cui dei consanguinei non vi siano residenti o domiciliati per comprovate ragioni familiari, di lavoro o studio).

Si prevede che, al momento dell'assunzione e poi ogni due anni, bisognerà, ed essere in grado di attestare di non aver riportato condanne definitive, in Vaticano come altrove, di non aver beneficiato di indulto, amnistia o grazia, dipendenti o a indagini per partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, terrorismo, sfruttamento di minori, tratta o sfruttamento di esseri umani, evasione o elusione fiscale.

Bergoglio ha chiesto che non si "detenessero partecipazioni o interessenze in società o aziende che operino con finalità contrarie alla Dottrina sociale della Chiesa". In caso di dichiarazioni false, messe per iscritto in maniera trasparente e controllate dalla Segreteria per l'Economia, la Santa Sede potrà licenziare il dipendente e chiedere i danni eventualmente subiti.