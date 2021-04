Processo Ruby Ter, sospeso: Silvio Berlusconi è ancora in ospedale

Berlusconi è ancora ricoverato in ospedale e per questo motivo il tribunale di Milano accoglie l'istanza presentata dall'avvocato del Cavaliere e rinvia ancora una volta l'udienza.

Il processo cosiddetto “Ruby Ter”, in cui il cavaliere Silvio Berlusconi è imputato, è stato sospeso dai giudici della settima penale ancora una volta, accogliendo l’istanza di legittimo impedimento per motivi di salute presentata dall’avvocato Federico Cecconi.

Berlusconi è infatti ricoverato presso l’ospedale San Raffaele di Milano dallo scorso 4 aprile. Il suo avvocato in aula ha detto che il ricovero prolungato di Silvio Berlusconi è dovuto agli “strascichi del Covid”.

“Sulle sue condizioni mi limito a dire che è ancora ospedalizzato, non fatemi dire altro”, ha detto il legale di Berlusconi come riportato da La Repubblica.

Il Ruby ter è quindi sospeso, con la sospensione anche dei termini di prescrizione e la prossima udienza è fissata per il giorno 19 maggio.

Dubbi sui tempi della prognosi

In quella data i giudici verificheranno se l’imputato sarà presente in aula o se il legale segnalerà ancora problemi di salute. In quest’ultimo caso il Tribunale valuterà la disposizione di una perizia medica per accertare le reali condizioni di salute di Silvio Berlusconi.

Se da un lato i giudici non si sono opposti all’istanza di legittimo impedimento per questioni mediche, dall’altra valutano con una certa perplessità la prognosi, che in alcune relazioni mediche consegnate dal legale al giudice, parlano di 2 o 3 mesi di rinvio del processo.

Il giudice in aula ha detto che queste relazioni parlano di prognosi usando il “condizionale”, scrive ancora La Repubblica, per tale motivo potrebbe non essere accolto una lunga sospensione del processo.

Tuttavia tutto è congelato e rimandato al prossimo 19 maggio.