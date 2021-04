Recovery, via libera del Senato: 224 sì

Via libera dalle Camere al Piano di ripresa e resilienza (Pnrr) presentato oggi dal premier, Mario Draghi. Con 224 voti a favore l’aula del Senato ha approvato la risoluzione delle forze di maggioranza sulle comunicazioni del premier Mario Draghi sul Recovery plan. 16 sono stati i voti contrari. I senatori di Fratelli d'Italia si sono astenuti.

In precedenza oggi anche la Camera dei deputati ha approvato il Piano. I 442 sì sono provenuti dai partiti di maggioranza, mentre le astensioni sono in prevalenza di Fratelli d'Italia che lo aveva preannunciato durante l'arringa di Giorgia Meloni, dettasi non disposta a votare a favore di un testo sul quale il Parlamento ha avuto meno di 24 ore per leggerlo

Il Piano deve essere trasmesso alla Commissione europea entro il 30 aprile. "Il 30 aprile non è una data mediatica. Se consegnavamo il piano il 10 maggio i soldi arrivavano a giugno, o peggio, dopo l'estate", ha detto oggi Draghi durante il suo discorso.