Bollettino di oggi: 10.404 contagi, 373 morti e 14.688 guariti

18.253.774 sono le dosi di vaccino somministrate fino ad ora nel Paese, mentre 5.361.116 persone hanno completato il ciclo vaccinale.

Con l'aggiunta dei 10.404 nuovi contagi registrati oggi, dall'inizio dell'epidemia nel Paese i casi di Covid sono stati 3.981.512.

Nell'ultimo giorno a 14.688 persone è stata confermata la guarigione dal Covid, quasi 2mila in meno rispetto al dato di ieri. Il numero complessivo dei guariti arriva a 3.413.451, pari all'85,7% dei casi totali.

Per Covid i decessi nelle ultime ventiquattro ore sono stati 373, 72 in più rispetto ad un giorno fa. Dall'inizio dell'epidemia per coronavirus sono decedute 119.912 persone, ovvero il 3% del numero complessivo dei casi di Covid-19.

Ad oggi in Italia i positivi al coronavirus sono 448.149 persone, 4.663 in meno rispetto ad un giorno fa. Tra queste 425.089 è il numero degli asintomatici o dei malati con sintomi lievi in autoisolamento domiciliare, pari al 94,8% del totale dei contagiati. Nelle terapie intensive si trovano 2.748 pazienti, 101 in meno di ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 20.312, 323 in meno di ventiquattro ore fa.

Solo in tre regioni i nuovi contagi registrati nell'ultimo giorno superano mille: in Campania con 1.654, in Lombardia con 1.369 e in Puglia con 1.056. Meno di cento nuovi casi sono stati rilevati invece in Umbria (96), Basilicata (90), Provincia Autonoma di Trento (89), Abruzzo (81), Provincia Autonomia di Bolzano (48), Valle d'Aosta (40) e Molise (3).

Nella giornata di oggi sono stati effettuati 302.734 tamponi; il tasso di positività è pari al 3,4%, in calo di 2,4 punti percentuali rispetto a ieri.