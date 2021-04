Bruciata lapide martiri nazifascimo a Pietralata (Roma). Zingaretti: Provocate? Noi rilanciamo

Bruciata una per la seconda volta in meno di un mese la corona di fiori deposta davanti la lapide dei martiri del nazifascismo a via del Peperino a Roma, nel quartiere di Pietralata.

Questa volta l’incendio annerisce anche il muro e la lapide lì apposta a ricordo di quell’eccidio che nel 1943 portò alla morte di 10 partigiani ad opera di truppe nazifasciste.

Sul posto sono giunti gli agenti della Digos che conducono le indagini insieme alla polizia scientifica che ha effettuato i rilievi per tentare di risalire agli artefici del gesto.

Già l’11 aprile era stata incendiata la corona di fiori apposta davanti la lapide che ricorda l’eccidio di quella parte di italiani che scelse la libertà del Paese di cui tutti oggi beneficiano, qualsiasi sia il loro “colore” politico.

Le parole di Zingaretti

Non si sono fatte attendere le parole del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che ha affidato agli autori del gesto, e alla loro appartenenza culturale, un messaggio molto chiaro.

“A chi ha bruciato la corona dei martiri del nazifascismo a Pietralata, diciamo che Ater si è già attivata per ripristinare la targa. La Regione Lazio realizzerà un murale in onore delle vittime. Stiamo assegnando i locali vuoti alle associazioni e finanzieremo un progetto nelle scuole del quartiere sulla memoria. Provocate? noi rilanciamo”.

Il commento della sindaca uscente di Roma Virginia Raggi

La sindaca di Roma uscente, Virginia Raggi, su Twitter ha commentato il vile gesto condannandolo.