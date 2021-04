Recovery, ok della Camera: 442 sì

Il piano Recovery del premier Mario Draghi passa alla Camera con 442 sì. 19 no e 51 astenuti.

Il Recovery plan presentato alla Camera dei deputati meno di 24 ore fa, è stato approvato con larghissima maggioranza, si direbbe plebiscitaria.

I 442 sì provengono dai partiti di maggioranza, mentre le astensioni sono in prevalenza di Fratelli d'Italia che lo aveva preannunciato durante l'arringa di Giorgia Meloni, dettasi non disposta a votare a favore di un testo sul quale il Parlamento ha avuto meno di 24 ore per leggerlo.

Ora si passa al Senato della Repubblica, dove Draghi terrà il suo discorso e in seguito ci saranno gli interventi dei vari partiti politici, quindi il voto. Anche in questo caso l'esito è scontato.