Il green pass anche per gli ospedali, la proposta dei medici

Ripensare gli ospedali non più divisi per reparti e con accessi classificati per separare i positivi al coronavirus dagli altri pazienti che richiedono accesso a cure mediche. Questa la proposta.

Attivare un sistema con “green pass” anche per l’accesso negli ospedali e consentire così una rimodulazione dell’assistenza ospedaliera, e per poterla garantire a tutti: positivi al coronavirus e non.

Questa la proposta della Fadoi, la Federazione dei medici internisti ospedalieri, che hanno reso noto di recente attraverso un comunicato stampa che presenta i 10 punti di un decalogo per garantire sicurezza negli ospedali e garanzie di cure a tutti anche nelle fasi successive della pandemia, quella della convivenza.

Ripresa dell’assistenza per altre malattie

Seppur gli ospedali non hanno mai sospeso l’assistenza dei malati per le altre malattie gravi e le urgenze, va ora ripristinata l’assistenza medica di base in parte sospesa o rallentata.

riprendere ad assistere

Il dottor Manfellotto spiega che i vaccini sono un aiuto, tuttavia chiede che l’entusiasmo non si trasformi in “incoscienza”, perché bisognerà abituarsi “a pensare che con il virus dovremo convivere a lungo, mantenendo l’attenzione e le cautele necessarie” che già conosciamo.

Ospedali ripensati

“Dobbiamo assolutamentein Medicina Interna quegli oltre 600 mila pazienti, soprattutto cronici, che i dati dell’Agenas, confermando la stima Fadoi fatta in corso di pandemia, hanno dimostrato che sono stati tagliati fuori dalle cure ospedaliere a causa dell’elevato numero di ricoveri per Covid”, spiega il presidente della Fadoi, il dottor Dario Manfellotto.

Ecco perché Fadoi crede che “il modello ospedale va ripensato”, magari partendo dall’idea di un ospedale flessibile e a misura d’uomo, spiega il medico.

L’idea della Federazione è quella di superare la divisione degli ospedali in reparti ospedalieri, “a vantaggio di una presa in carico a 360 gradi del paziente”.

Le 10 raccomandazioni del Fadoi

Ecco quindi i suggerimenti della Federazione degli internisti, raccolte in dieci raccomandazioni.