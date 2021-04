COVID Lombardia, Fontana d'accordo su allentamento del coprifuoco dopo le 23

"Se ci dessero più vaccini, potremmo abbondantemente superare la quota dei 100mila vaccinati al giorno", è quanto ha sostenuto Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, come riportato da Adnkronos, a fronte delle oltre 80mila dosi somministrate negli ultimi giorni nello scopo della campagna vaccinale.

La vaccinazione nella Regione è stata temporaneamente sospesa dopo il richiamo del vaccino AstraZeneca, ma si prevede una nuova ripresa con forniture di Pfizer, ha detto il presidente.

"A maggio, il 90% di forniture sarà da Pfizer, Astrazeneca sarà trattenuta per i richiami. Ma noi siamo pronti a fare tutto, siamo convinti che tutti i vaccini siano buoni", ha sostenuto Fontana, che fra pochi giorni riceverà la prima dose del vaccino. "È qualcosa che faccio molto volentieri. Non mi sono mai fatto angosciare dal virus, ma sicuramente sarò un po' più tranquillo".

Sempre in merito alla campagna vaccinale, Fontana ha affrontato il tema del coprifuoco, allentato già in molte regioni e ora maggiormente sotto discussione dopo il passaggio in zona gialla. Il presidente ha sostenuto che un "buon compromesso" per il momento è quello di stabilire il coprifuoco dalle ore 23 alle 5 della mattina, un'ora più breve delle precenti 22.

"Se vediamo che il trend dei contagi migliora si può iniziare ad allungare. Iniziamo con le 23 e vediamo come va, poi si può arrivare gradualmente a mezzanotte, si può ridare libertà ai ragazzi", ha detto Fontana, preoccupato principalmente che "con troppe regole alla fine la gente non le rispetti più".