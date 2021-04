Il Fuorisalone 2021 di Milano si farà in presenza e ad ogni costo

Buone notizie per gli amanti del design e dell'arredamento: l'edizione 2021 del Fuorisalone si farà ad ogni costo. Mentre il Salone del Mobile di Milano è ancora bloccato dalla pandemia di Covid-19, gli organizzatori della kermesse parallela sono determinati a realizzare l'evento nella città lombarda capitale internazionale della moda e della creatività. A meno di nuovi lockdown il Fuorisalone 2021 si terrà il prossimo settembre.

I coordinatori stanno lavorando al progetto per l'edizione di quest'anno, già in fase di elaborazione dopo la conclusione dell'edizione digitale del Fuorisalone, svoltosi in occasione di Milano Design City dal 12 al 18 aprile. Un evento on line concepito come una preview dell'appuntamento in programma dal 4 al 10 settembre che dovrebbe svolgersi in concomitanza del Salone del Mobile.

I rappresentati delle istituzioni si augurano la conferma dei due eventi per sostenere Milano nella sua posizione di capitale del design, dopo la sospensione dell'edizione 2020 a causa dell'emergenza sanitaria.