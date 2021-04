Bologna, oltre 300 giovani multati per rave party illegale del 25 aprile

Oltre 300 giovani sono stati identificati e multati per aver partecipato al rave party illegale che è stato organizzato ieri a Bologna al parco di Villa Angeletti.

Secondo quanto informa la Questura, sono stati sequestrati anche gli impianti di diffusione sonora tra cui mixer, amplificatore, gruppo elettrogeno e quattro casse, a bordo di un furgone noleggiato ad Arezzo.

Gli agenti hanno proseguito poi con la rimozione di 18 auto utilizzate dai partecipanti per raggiungere il parco in cui si svolgeva il rave. Altre sanzioni saranno inflitte anche a 250 giovani che sono stati identificati da Polfer perché arrivati in treno a Bologna.

Al raduno, che è durato fino a sera, hanno partecipato circa 800 persone.

Nella giornata di ieri era stato il deputato di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami a segnalare la vicenda del rave attraverso un video postato sul proprio profilo Facebook.