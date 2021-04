Modena, No Mask a cena da Hermes lo "Sciamano": 57 sanzioni e pizzeria chiusa

Il ristoratore emiliano ha già fatto sapere che non rispetterà la chiusura di cinque giorni e non pagherà la sanzione perché ritiene che tenere aperto il suo locale sia un diritto costituzionale.

Multe per 57 no mask che lo scorso sabato sera sono andati a cena in pizzeria nel locale di Hermes Ferrari lo "sciamano" a Modena. E' stata disposta la chiusura del locale per 5 giorni.

Ferrari ha già fatto sapere che non ha intenzione né di pagare la multa e né di rispettare l'ordinanza.

"Mi hanno elevato una sanzione da 400 euro oltre alla chiusura che non rispetterò perché la Costituzione afferma che il lavoro è un diritto", ha detto ad Ansa l'imprenditore balzato nei giorni precedenti per essersi presentato ad una manifestazione di ristoratori a Roma vestito come Jack Angeli durante l'assalto a Capitol Hill.

Digos e agenti della polizia locale si sono presentati alle 20 alla pizzeria di Ferrari. La cena è stata organizzata mentre nella città si teneva il No Paura Day, la manifestazione di negazionisti e no mask contro restrizioni e regole anti-covid.