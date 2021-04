Avvistata una pantera in Puglia, ma era un serval con i cuccioli

Negli ultimi mesi in varie zone della Puglia ci sono stati avvistamenti di un felino di grossa taglia. La pantera, secondo quanto affermato da chi ha individuato l'animale in una zona di campagna, sarebbe una femmina di serval nero.

È stata trovata la pantera nera che da un anno circola e viene avvistata in Puglia, ma in realtà sembrerebbe trattarsi di un several nero femmina con cuccioli. Riportano la notizia i media locali.

La scoperta è stata fatta quando gli uomini delle Forze dell’ordine si sono precipitati sul luogo indicato da alcuni cittadini che avevano notato un grosso animale di colore nero a nord di Bari, in una zona di campagna non lontano dall’aeroporto.

Davanti ai Carabinieri Forestali è comparso un esemplare femmina di serval, un felino selvatico originario della Savana, con i suoi 3-4 cuccioli.

La fame e la necessità di trovare cibo per sé e per i suoi cuccioli hanno spinto probabilmente l'animale ad avvicinarsi al centro abitato.

Che animale è il serval

Il serval è un felino africano di dimensioni prossime a quelle di un grande cane. Non è un animale domestico ma non è neanche pericoloso per l'uomo. Questa specie è protetta e ne è vietata la commercializzazione.

L'impresa è ora quella di recuperare l'animale insieme ai suoi cuccioli per metterli in sicurezza e capire come l'esemplare sia arrivato in Puglia.

A fine marzo un grosso felino è stato avvistato per le strade di Siena, nel comune di Monteroni d'Arbia.