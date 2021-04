Catania, movida fuori controllo: maxi rissa in pieno centro storico - Video

Assembramenti, decine di giovani senza mascherina e maxi rissa del sabato sera durante il coprifuoco in piena zona arancione senza che la polizia intervenga. I cittadini denunciano il degrado in cui versa il centro storico.

Movida fuori controllo a Catania, dove sabato sera è scoppiata una maxi rissa in pieno centra storico.

La zona arancione e il coprifuoco non hanno fermato decine di giovani che senza mascherina si sono assembrati in una via centrale a pochi passi dal duomo, per darsele di santa ragione.

In base a quanto riferiscono testimoni che hanno assistito alla scena e catturato le immagini del pestaggio, l'intervento della polizia sarebbe arrivato tardivamente e solo dopo diversi solleciti di residenti esausti.

Il filmato è stato inviato da un catanese alla pagina di Lungomare Liberato, un'associazione locale, per chiedere di diffondere le immagini "del degrado" in cui versa il centro storico.

In base a quanto riferito la rissa sarebbe scoppiata in piazza Scammacca dopo le 22, quando bar e locali erano già chiusi, "ma questi barbari sono rimasti lo stesso fino alle 24, momento in cui è arrivata la polizia dopo vari solleciti".

La situazione in Sicilia

Al contrario delle altre regioni che dopo un duro lockdown sono riuscite a piegare la curva epidemiologica, la Sicilia resta in zona arancione per via di una recrudescenza dei contagi iniziata poco prima di Pasqua che ha portato all'imposizione di 124 zone rosse sui comuni dove il virus corre di più e nel palermitano.

Nel bollettino diramato sabato dalle autorità regionali sono stati comunicati 1095 casi su 9313 tamponi molecolari effettuati e 16138 test rapidi.

Sul fronte delle vaccinazioni sono state somministrate 1.266.286 dosi anche grazie agli open day istituiti dalla regione nei fine settimana, per il vaccino agli over 60 senza prenotazione.