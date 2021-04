Puglia: positivi al Covid ricevono due elettricisti a casa senza avvertirli, denunciati i residenti

Durante il servizio di controllo per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, i Carabinieri della Stazione di Villa Castelli, in provincia di Brindisi, hanno denunciato i residenti di un'abitazione.

Secondo quanto hanno riportato i media locali, un uomo 40enne ed una donna 36enne residente nel comune di Villa Castelli hanno consentito l'ingresso presso la propria abitazione di alcuni addetti all'energia elettrica, senza informare questi ultimi di essere stati precedentemente contagiati dal virus ed essere al momento dei fatti sottoposti ad osservazione sanitaria.

Dopo l'intervento dei carabinieri i due rappresentanti dell'Enel ricevuti nella casa sono stati sottoposti a tampone, risultato negativo.

Puglia ancora in zona rossa

La Puglia, che entrerà in zona arancione da lunedì 26 aprile, si trova tutt'ora in zona rossa. Qui vige, come a livello nazionale, il coprifuoco dalle ore 22 alle 5, ed è consentito uscire di casa solo per motivi di lavoro, studio o emergenza o per svolgere le commissioni necessarie. Per quanto riguarda la scuola, tuttora gli studenti pugliesi svolgono le loro lezioni in didattica a distanza.