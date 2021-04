In Liguria il vaccino ha salvato 2.700 anziani over 80 dal Covid-19

I risultati della vaccinazione in Liguria superano le migliori aspettative. Uno studio condotto da A.Li.Sa stima che grazie ai vaccini, dall'inizio dell'anno 2.700 ultraottantenni non si sono ammalati di Covid-19. Senza la vaccinazione ci sarebbero stati il doppio dei malati.

Lo ha riferito il responsabile della prevenzione Filippo Ansaldi durante il punto sull'emergenza.

“L’incidenza attesa era molto più alta di quella realmente osservata e sicuramente il vaccino avrà un effetto importante man mano che la campagna andrà a proteggere le fasce più deboli. La proporzione dei casi evitati è del 49% su quelli attesi”, ha spiegato Ansaldi.

Facebook - Regione Liguria Vaccinazione personale medico nella Regione Liguria

La vaccinazione in Liguria

Il presidente della regione, Giovanni Toti, ha annunciato ieri in conferenza stampa che questo sabato la Liguria si appresta a tagliare il traguardo del 25% di popolazione ligure vaccinata con una dose e il 10% col ciclo completo. "Sono misure superiori alla media italiana”, ha detto Toti.

Venerdì 23 aprile sono state somministrate oltre 14 mila dosi di vaccino, "quasi il doppio rispetto alla soglia raccomandata dal generale Figliuolo", ha precisato il presidente della regione.

In Liguria sono state somministrate 526.064 dosi su 589.290 consegnate, pari all'89,3% del totale. La regione è al secondo posto per l'efficienza della campagna di vaccinazione, calcolata come rapporto fra i vaccini ricevuti e quelli somministrati.