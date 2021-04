Lutto nel mondo della musica: si è spenta Milva

E' morta all'età di 81 anni Milva, conosciuta anche comela "Pantera di Goro", uno degli interpreti storici della canzone italiana, che si distinse anche per le sue performance teatrali.

Milva, pseudonimo di Maria Ilva Biolcati, è deceduta quest'oggi nella sua abitazione situata nel centro di Milano.

Divenne nota al grande pubblico in seguito alla sua partecipazione al Festival di Sanremo, dove si classificò al terzo posto nel 1961 con Il mare nel cassetto. In totale parteciperà alla kermesse sanremese per oltre una dozzina di volte, aggiudicandosi anche un secondo posto con Tango italiano.

Grazie alle sue performance acquisì una grande popolarità sia in Italia che all'estero, in particolar modo in Germania, dove viene ricordata per la sua padronanza della lingua e per aver inciso Liebelei.