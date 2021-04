Novara: insegnante fa lezione senza mascherina, preside chiama i Carabinieri

Nonostante i ripetuti inviti da parte della preside Silvana Romeo nei confronti di una professoressa, quest'ultima ha rifiutato categoricamente di indossare la mascherina. Il dirigente del liceo di Novara si è trovata costretta a contattare le forze dell'ordine per calmare la situazione.

La vicenda si è svolta all'interno di una classe del liceo scientifico Antonelli di Novara. Qui è nata un'accesa discussione tra la dirigente scolastica ed una docente, la quale si era rifiutata di indossare la mascherina perché secondo lei non c'era bisogno essendoci la distanza fra lei e gli alunni.

Secondo la ricostruzione data dai giornali locali, la dirigente è entrata nell'aula dove la professoressa stava facendo lezione e ha notato che la donna non aveva la mascherina e quindi non stava rispettando il protocollo.

Nonostante i continui inviti della preside l'insegnante sosteneva, facendo riferimento a una circolare interna, che non fosse necessario rispettando le distanze.

La preside tuttavia sosteneva di averla vista vicino al banco di uno studente senza protezione individuale.

La preside ha chiesto quindi l'intervento delle forze dell'ordine chiamando i carabinieri, ai quali si sono aggiunti poi gli agenti della Digos. La situazione si è poi calmata.

"Gentili genitori, scrivo questa comunicazione per tranquillizzare gli studenti e le famiglie sull'accaduto. Si è verificato un diverbio tra la scrivente e un docente che non rispettava le regole del protocollo Anti covid della scuola. A tal motivo, sono state avvisate le autorità competenti a tutela della salute di studenti e lavoratori" ha scritto la dirigente in una lettera ai genitori per raccontare l'episodio.

Al momento la scuola sta valutando l'ipotesi di prendere provvedimenti nei confronti della docente.

Riaperture e ritorno a scuola

Il decreto riaperture approvato il 21 aprile e valido fino al 31 luglio prevede forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica per il ritorno a scuola dal 75 al 100 per cento per le regioni in zona gialla e arancione. Per le zone rosse deve essere garantita la presenza dal 50% al 75%.