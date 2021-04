La balena grigia Wally avvistata a Fiumicino - Video

La balena grigia, di circa 7 metri, nota come Wally, è stata avvistata ieri sulla costa di Fiumicino a ridosso della foce del Tevere.

Il mammifero era già stato notato nei giorni scorsi a Ponza, Sorrento, Baia e Gaeta.

L'avvistamento è stato dato sull'app #PlasticFreeGC della Guardia Costiera, che ha invitato chi era nei pressi a non avvicinarsi all'animale per evitare di arrecargli disturbo, informando dell'incontro il comando più vicino.

La Guardia Costiera è così riuscita a filmare Wally.

L'evento è stato segnalato con l’app gratuita della Guardia Costiera #PlasticFreeGC, con cui è possibile comunicare la presenza di grandi vertebrati marini in tempo reale.

Il biologo marino dell'Università Federico II di Napoli Adriano Madonna ha spiegato come in realtà la situazione della balena non sia ottimale.

"Questa specie, che normalmente vive nel Nord Pacifico, ad un passo dal Circolo Polare Artico, nelle nostre acque si trova in un ambiente che non è il suo. Forse sta andando incontro a difficoltà, come la temperatura dell'acqua, la salinità, la presenza meno abbondante di cibo e probabilmente non sta conducendo un'esistenza facile, a miglia e miglia di distanza da 'casa sua'. Vogliamo aiutarla e ce la metteremo tutta. Il nostro sogno nel cassetto sarebbe quello di riaccompagnarla nel suo mare, ma l'impresa è difficile, se non addirittura impossibile", ha dichiarato.