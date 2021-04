Bollettino di oggi: 16.232 contagi, 360 morti e 19.125 guariti

Le dosi di vaccino somministrate sono 16.414.981, mentre 4.829.220 persone hanno completato il ciclo vaccinale.

In base ai 16.232 nuovi casi di Covid rilevati oggi, il bilancio complessivo delle infezioni del nuovo coronavirus SARS-CoV-2 dall'inizio dell'epidemia in Italia raggiunge quota 3.920.945.

Nell'ultimo giorno a 19.125 persone è stata confermata la guarigione dal Covid, in calo di 1.397 rispetto a ieri. Il numero complessivo dei guariti arriva a 3.330.392, pari all'84,9% dei casi totali.

Per Covid i decessi nelle ultime ventiquattro ore sono stati 360, 4 in meno rispetto a ieri. Dall'inizio dell'epidemia per coronavirus sono decedute 118.357 persone, ovvero il 3% del numero complessivo dei casi di Covid-19.

Ad oggi in Italia i positivi al coronavirus sono 472.196 persone, 3.439 in meno rispetto ad un giorno fa. Tra queste 447.081 è il numero degli asintomatici o dei malati con sintomi lievi in autoisolamento domiciliare, pari al 94,7% del totale dei contagiati. Nelle terapie intensive si trovano 3.021 pazienti, 55 in meno di ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 22.094, 690 in meno di ventiquattro ore fa.

La Lombardia è la regione col maggior numero di nuovi casi giornalieri, pari a 2.509, sopra mille nuovi contagi ci sono nell'ordine Campania, Puglia, Piemonte, Sicilia, Lazio, Veneto, Toscana ed Emilia-Romagna. Nelle altre regioni i casi sono sotto mille, tranne che in Valle d'Aosta e Molise e provincia autonomia di Bolzano, dove i nuovi contagi sono stati rispettivamente 39, 74 e 96.

Nella giornata di oggi sono stati effettuati 364.804 tamponi; il tasso di positività è pari al 4,4%, in crescita di mezzo punto percentuale rispetto a ieri.