Sfiducia a Speranza, la Lega promette di non mettere in difficoltà il governo

Sul voto alle mozioni di sfiducia contro il ministro della Salute Roberto Speranza si è espresso il capogruppo della Lega a Palazzo Madama Massimiliano Romeo. L'esponente del Carroccio ha promesso che il suo partito, nonostante sia noto che non apprezzi l'operato del ministro, non ostacolerà il governo.

"Non metteremo in difficoltà il governo", ha affermato Romeo, sentito telefonicamente, riporta l'Ansa.

In precedenza si era appreso che la mozione di sfiducia contro il ministro Roberto Speranza era stata calendarizzata per il prossimo 28 aprile al Senato dopo una riunione con i capigruppo di maggioranza a Palazzo Madama del ministro ai Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà.

Sondaggio su Roberto Speranza di Nando Pagnoncelli

Ieri sera, intanto, a ‘DiMartedì’ su La7, Nando Pagnoncelli ha presentato i dati di un sondaggio sulla gestione della pandemia da parte del ministro Roberto Speranza.

Il sondaggio nello specifico domandava se il ministro Speranza ha saputo gestire con la linea adeguata questo momento. Il 62% ha risposto positivamente e cioè che il ministro ha operato bene, mentre un 29% ha affermato che Speranza ha una linea troppo rigida, mentre un 9% non ha una opinione precisa sull’argomento.

Per quanto riguarda invece la gestione della campagna vaccinale da parte del governo Draghi, secondo il sondaggio si tratta di una gestione negativa per il 44% degli intervistati, mentre il 39% afferma che è una gestione positiva e non sa o non indica il 17%.