Bollettino di oggi: 13.844 contagi, 364 morti e 20.552 guariti

Le dosi di vaccino somministrate ad oggi sono 15.894.532, mentre 4.654.357 persone hanno completato la vaccinazione, ricevendo entrambe le dosi.

In Italia dall'inizio dell'epidemia sono stati registrati ufficialmente 3.904.899 casi di Covid, con un incremento giornaliero pari a 13.844.

Nell'ultimo giorno a 20.522 persone è stata confermata la guarigione dal Covid, in calo di poco meno di 2mila rispetto a ieri. Il numero totale dei guariti arriva a 3.311.267.

Per Covid i decessi nelle ultime ventiquattro ore sono stati 364, 26 in meno rispetto a ieri. Dall'inizio dell'epidemia per coronavirus sono decedute 117.997 persone.

Ad oggi in Italia i positivi al coronavirus sono 475.635 persone, 7.080 in meno rispetto ad un giorno fa. Tra queste 449.775 è il numero degli asintomatici o dei malati con sintomi lievi in autoisolamento domiciliare. Nelle terapie intensive si trovano 3.076 pazienti, 75 in meno di ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 22.784, 471 in meno di ventiquattro ore fa.

La Lombardia è la regione col maggior numero di nuovi casi giornalieri, pari a 2.095, seguita da Campania con 1.881, Sicilia con 1.288, Lazio con 1.161, Puglia con 1.141, Veneto con 1.094 e Piemonte con 1.026. Nelle altre regioni casi sotto mille, tranne che in Valle d'Aosta e Molise dove i nuovi contagi sono stati rispettivamente 47 e 46.

Nella giornata di oggi sono stati effettuati 350.034 tamponi; il tasso di positività è pari al 4%, in calo di 0,1 punti percentuali rispetto a ieri.

