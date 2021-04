Il Natale di Roma tra eventi e polemiche

Roma festeggia 2774 anni dalla sua fondazione alle prese con le ripercussioni della pandemia. La Raggi: "Tutti noi romani dobbiamo battere il Covid e rilanciare l’economia". Ma c'è spazio anche per le polemiche sulla gestione della città.

È un anniversario in chiaro scuro quello per i 2774 anni di Roma, tra vie deserte in attesa del ritorno dei turisti assenti per colpa del Covid, ristoranti chiusi e gli ospedali ancora affollati dai pazienti positivi al virus.

“Stiamo attraversando un momento decisivo nella storia della nostra città: tutti noi romani dobbiamo battere il Covid e rilanciare l’economia. Dobbiamo farci forza e andare avanti, aiutandoci l’un l’altro. Roma ha già superato momenti difficili nella sua millenaria storia, supererà anche questo”, scrive sul suo profilo Facebook la sindaca Virginia Raggi.

“Continuiamo a lavorare – ha concluso - perché Roma sia sempre di più una grande capitale europea, una città moderna, sostenibile, inclusiva e ancora più funzionale a tutto il sistema Italia”.

Le polemiche sui social

Ma sotto al post della prima cittadina per il Natale di Roma c’è anche spazio per le polemiche. “Vorrei ricordare alla Sindaca che una parte periferica di questa città è nel dimenticatoio di questa amministrazione”, scrive un utente denunciando la mancata raccolta dei rifiuti che ha reso i “marciapiedi impraticabili” in zona Massimina.

“Mi auguro un nuovo sindaco che non promuova formula E all'Eur in tempi di Covid, ma pulizia nelle strade, metro sistemate, non chiuse nelle fermate importanti, strade sistemate, non con buche sprofondabili al primo acquazzone”, si legge in un altro commento.

“Vieni a vedere le rovine anche nei quartieri che fanno di Roma una delle città più incivili del mondo”, è l’invito rivolto da un altro internauta.

C’è chi si lamenta per la chiusura fino a data da destinarsi di Villa Celimontana, nel cuore della Capitale, o della situazione del parco del Colle Oppio, che ospita i resti della Domus Aurea e una suggestiva passeggiata verso il Colosseo: “Dopo mesi tagliano l’erba lasciandola per terra, quindi si seccherà e volerà ovunque, potando rapidamente, la primavera è iniziata e si sarebbe dovuto intervenire prima”. “Infine – continua il commento - al parco della Polveriera spazzatura ovunque”.

“Volete fare un bel regalo alla città di Roma? Dimettetevi sia lei che Zingaretti, siete l'incompetenza fatta persona”, incalzano altri cittadini infuriati.

Tutti gli eventi per festeggiare il Natale di Roma

Intanto, per festeggiare il Natale di Roma, nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia, sono in programma una serie di attività che non si esauriranno con la consueta consegna da parte della sindaca della corona d’alloro all’Altare della Patria e con la celebrazione della Santa Messa all’Ara Coeli.

Da oggi fino al primo maggio, infatti, sulla facciata del Palazzo Senatorio si potranno ammirare una serie di proiezioni ispirate al concetto di “romanità”. L’iniziativa si chiama “Effetto Roma: sguardi e paesaggi nella città eterna”, ed è stata progettata dall’architetto Livia Cannella.

Verranno impreziosite dai giochi di luce dell’installazione “Roma, Regina Aquarum” anche la Fontana dell’acqua Paola di piazza Trilussa e quella del Gianicolo.

A festeggiare Roma sarà anche la maison Bulgari, che proprio nella città eterna è stata fondata nel 1884. Il palazzo di piazza Augusto Imperatore che a partire dal 2022 ospiterà il Bvlgari Hotel di Roma verrà illuminato da una serie di proiezioni che andranno in scena ogni sera dalle 21.

Infine, come si legge su Askanews, la sindaca presenterà una medaglia celebrativa per i 2774 anni della città, realizzata per l’occasione dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.