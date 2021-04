Vaccino Johnson & Johnson, si va verso consiglio somministrazione over 60

Vaccino Johnson & Johnson, l'Italia lo tratterà come il Vaxzevria e quindi sarà destinato prevalentemente agli over 60 e ai volontari under 60.

Dopo il parere di questa mattina dell’Ema, l’autorità del farmaco europea, che stabilisce come anche il vaccino Johnson & Johnson si comporti come il Vaxzevria di AstraZeneca in riferimento ad alcuni rari casi di trombosi, l’Italia si dovrebbe di conseguenza orientare verso il consiglio di somministrazione di questo vaccino nella fascia over 60.

L’Aifa, riporta La Repubblica, questa mattina si è riunito con il Cts e il ministero della Salute per fare il punto sulla situazione.

Al momento non è stata ancora ufficializzata la posizione dell’Aifa sul vaccino J&J, ma fonti giornalistiche informano che si dovrebbe procedere analogamente al caso AstraZeneca e questo pregiudicherà sicuramente e ulteriormente il percorso della campagna vaccinale in Italia.

Di J&J sono infatti attesi 7,3 milioni di dosi tra aprile e giugno, con 184 mila già consegnate da una settimana e stoccate a Pratica di Mare in attesa di essere consegnate agli hub vaccinali regionali. A complicare la situazione il fatto che questo vaccino è in unica somministrazione e quindi snelliva i richiami per categorie che non sono state ancora inserite nella campagna vaccinale.

La somministrazione non sarà vietata, così come avviene per AstraZeneca, ma sarà raccomandata agli over 60.

Alcune soluzioni da mettere in campo potrebbero essere quella di sensibilizzare i volontari under 60 a fare il J&J o AstraZeneca per anticipare la vaccinazione. La Regione Lazio lo sta facendo per usare il Vaxzevria, ha aperto alla fascia sotto i 60 anni di età.