Visita a sorpresa di Al Bano in ospedale Covid a Bari: "Devo essere presente"

Il cantante si è recato nella stessa struttura ospedaliera dove, un anno fa, si era esibito per sostenere i medici che lavoravano nel pieno della crisi da coronavirus.

Il cantante pugliese Al Bano Carrisi è arrivato a Bari per visitare a sorpresa l'ospedale Covid nella Fiera del Levante di Bari.

Nella struttura sono attualmente ricoverate 118 persone, 23 delle quali in rianimazione.

"Siamo in piena terza guerra mondiale, e io da buon soldato devo essere presente dove c'è necessità", ha detto Al Bano in gesto di solidarietà. "Non penso di risolvere le sorti della situazione, ma ce la metto tutta perché qualcosa di positivo possa lasciarla anche io, con la speranza che finisca presto".

Alla visita hanno partecipato anche il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, e il direttore generale del Policlinico Giovanni Migliore, che hanno ricordato come l'anno precedente, nel pieno dell'ondata di infezioni da coronavirus, il cantante pugliese si fosse esibito sotto un albero della struttura, in sostegno dei medici, infermieri e volontari che lavoravano instancabilmente per fronteggiare il pesante afflusso di pazienti nell'ospedale.

"Mi piacerebbe organizzare il funerale del Covid, una festa di quelle mastodontiche e lo faremo", ha promesso Al Bano al direttore Migliore. "Ho già pronta la fossa e la targa con nome e cognome, conosco la data di nascita e aspetto con ansia quella di morte [del virus]".