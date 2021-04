Superlega, ex avvocato di Maradona: aveva previsto tutto anni fa

La Superlega sarebbe stata prevista da Maradona quando era ancora in vita, lo dice il suo ex avvocato italiano. Che ai giornalisti racconta quella volta in cui il campione argentino gli raccontò tutto.

Secondo l’ex avvocato di Diego Armando Maradona, avv. Angelo Pisani, che aveva difeso il campione del mondo nella causa contro l’Agenzia delle Entrate italiana, quello che sta accadendo con la Superlega era già tutto previsto.

L’avvocato Pisani afferma che Maradona in qualche modo aveva previsto tutto ciò, perché aveva visto il modo in cui il calcio veniva sfruttato.

“Ricordo quando Maradona mi anticipò tutto quello che oggi sta accadendo, era inferocito per come stavano sfruttando il pallone. Lo aveva dichiarato pubblicamente attaccando tutti i poteri forti”, dice l’avvocato Pisani come riportato dall’Adnkronos.

Secondo quanto affermato da Pisani, “anche quelli che oggi sembrano vittime di speculazioni” sono invece in accordo con quelli della Superlega perché “tramite strategie e accordi, faranno digerire a tutti nuove piattaforme del calcio controllate da regie occulte.”

Oggi il caos, domani gli incassi più alti

Assistiamo oggi al caos, afferma ancora l’avvocato Pisani, “ma ancora non si è visto nulla di quello che è il progetto e il disegno dei poteri finanziari per fare e disfare, incassare e spendere, organizzare e aggiustare bilanci, non far fallire e sistemare interessi economici”.

Per Pisani, quindi, dietro tutta questa operazione ci sarebbero i grandi investitori che nelle società calcistiche quotate in borsa hanno investito miliardi e non sono intenzionate a perderli.

Il sistema finanziario il killer del calcio

L’ex avvocato di Maradona afferma che “è chiaro che il killer del calcio è il sistema finanziario economico che si cela dietro la Superlega, comprando i titoli delle squadre più gettonate. Le forti contrapposizioni sono finte, discussioni studiate a tavolino mentre già sono tutti d’accordo.”

Una finta prova di forza

Quella che è in corso, è “una finta prova di forza per poi arrivare a uno scambio e far digerire un accordo che seppellirà per sempre il vecchio e amato calcio della domenica allo stadio”, aggiunge l’avvocato Pisani.

Questi ha anche affermato che presenterà un “esposto per smascherare strategie e disegni augurandoci che qualche organo di controllo preposto intervenga e controlli per salvare il salvabile”.

Intanto è disponibile con tempismo perfetto il primo trailer della serie TV dedicata al Pibe de Oro.