Superlega, Infantino: "FIFA contraria, chi vuole andare ne pagherà le conseguenze"

Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha parlato al Congresso UEFA a Montreux in Svizzera sull'attuale tema della creazione della Super Lega calcistica che ha unito 12 delle più rinomate squadre europee - United, City, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Juventus, Inter e Milan.

Infantino ha chiaramente indicato la posizione della FIFA: "Possiamo soltanto disapprovare la Superlega: è un negozio chiuso, una fuga dalle attuali istituzioni, dalle leghe e dalle associazioni. È fuori dal sistema. Non c’è alcun dubbio sulla disapprovazione della FIFA".

situazione di critiche

L'incontro in Svizzera era volto ad affrontare diverse tematiche, tra le quali la nuova riforma del sistema dei trasferimenti, la lotta contro il matchfixing, il protocollo Back to Football, il calendario internazionale e della coppa del mondo femminile, ma il presidente ha dovuto concentrarsi sullacreatasi attorno alla questione della Super Lega.

Infantini si è detto a pieno sostegno della UEFA e al calcio europeo, puntando il dito contro la Super Lega e criticandola per aver fatto scaturire nel mondo degli appassionati parole come 'guerra' e 'crimine' che, stando alle parole del presidente, non sono termini che dovrebbero essere associati allo sport e al calcio, in quanto"dovrebbero dare gioia a tutti".

"Se alcuni scelgono di andare per la loro strada, devono accettarne le conseguenze. Concretamente, questo vuol dire che o sei dentro o sei fuori. Non puoi essere a metà", ha continuato Infantini. "Bisogna rispettare le istituzioni, la FIFA, la UEFA, la storia, la passione di così tante persone in tutto il mondo".