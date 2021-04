Nel Lazio arriva il "pass vaccinale": boom di accessi per il download e il sito va in tilt

Il Lazio è la prima regione italiana a mettere a disposizione degli utenti il certificato dell'avvenuta vaccinazione anti-Covid, che potrà essere utilizzato per spostarsi sul territorio italiano. Ma il sistema va in tilt per il boom di accessi.

Un certificato che contiene dati anagrafici, date delle somministrazioni del vaccino, informazioni su tipo di prodotto e lotto e un timbro digitale scansionabile tramite QR code.

Il Lazio è la prima regione d’Italia a mettere a disposizione dei cittadini il “passaporto vaccinale”.

Un documento che, a partire dal 26 aprile, consentirà di spostarsi liberamente tra le regioni italiane e che tra qualche mese potrebbe garantire l’accesso a palestre, stadi, teatri o discoteche.

scaricabili attraverso l'identità digitale Spid



L’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, nei giorni scorsi ha fatto sapere che l’amministrazione ne ha caricati già 500mila su un apposito portale, dal quale i certificati sono. Gli utenti potranno stamparlo su carta o salvarlo sullo smartphone e mostrarlo all’occorrenza.

Nella regione sono già oltre un milione e 480 mila persone ad aver ricevuto il vaccino anti-Covid.

Per la maggior parte si tratta di anziani. Tra domenica e lunedì il portale da cui scaricare il documento, secondo quanto si legge sul Messaggero, è stato letteralmente preso d’assalto, andando in tilt “per l’elevato traffico di utenti”.

Il sito è tornato online nella tarda serata di ieri. L’operazione di download è stata semplice per i più giovani, un po’ meno per gli ultra settantenni e i loro familiari.

L'ostacolo più frequente

L’è stato quello connesso allo Spid, il sistema unico di accesso ai servizi online della pubblica amministrazione, di cui in molti, soprattutto tra la popolazione più avanti con l’età, non sono ancora in possesso.

Per questo in tanti si sono lamentati sulla pagina Facebook dell’assessorato alla Sanità, chiedendo di snellire le procedure per acquisire il proprio “pass vaccinale”. E così a 48 ore dall’apertura del servizio i pass scaricati sono stati 102.057.