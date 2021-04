Blitz al mercato della droga de la Lupa a Roma, 16 arresti

Incursione all'alba dei carabinieri in un mercato della droga operante 24H nella zona di San Basilio a Roma.

Scattato l'arresto per 16 persone dopo un blitz dei Carabinieri del Nucleo Operativo di Roma a un mercato sempre aperto della droga nella zona di San Basilio a Roma, secondo quanto riportato da RomaToday.

Il mercato della zona rinominata 'de la Lupa' era aperto 24 ore su 24, e vi si spacciavano droghe stupefacenti quali hashish, cocaina e marijuana sia di giorno che di notte, rendendolo una delle piazze più importanti per lo spaccio nel quartiere romano di San Basilio, situato tra le strade di Via Luigi Gigliotti, Via Carlo Tranfo e Via Girolamo Mechelli.

Le investigazioni, iniziate dopo un'ordinanza emessa dal GIP su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia e condotte dai Carabinieri, sono dovute procedere con notevoli difficoltà a causa della presenza costante di "vedette" in tutta l’area, e hanno portando all'arresto in flagranza di reato di ben 31 persone.

Altre 16 persone sono state arrestate in un blitz di stamattina in quanto ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.