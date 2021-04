Bollettino di oggi: 8.864 contagi, 316 morti e 19.669 guariti

15.352.790 sono le dosi di vaccino somministrate nel Paese ad oggi, mentre 4.507.326 persone hanno completato la vaccinazione ricevendo entrambe le dosi.

Dall'inizio dell'epidemia nel Paese sono stati registrati ufficialmente 3.878.994 casi di Covid, con un incremento giornaliero pari a 8.864.

Nell'ultimo giorno a 19.669 persone è stata confermata la guarigione dal Covid, oltre 6.500 in più di ieri. Il numero totale dei guariti arriva a 3.268.262.

Le vittime del coronavirus registrate oggi sono state 316, 65 in più rispetto a ieri. Dall'inizio dell'epidemia per Covid sono decedute 117.243 persone.

Ad oggi in Italia i positivi al coronavirus sono meno di mezzo milione, pari esattamente a 493.489 persone, 11.122 in meno rispetto ad un giorno fa. Tra queste 466.503 è il numero degli asintomatici o dei malati con sintomi lievi in autoisolamento domiciliare. Nelle terapie intensive si trovano 3.244 pazienti, 67 in meno di ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 23.742, 94 in più di ventiquattro ore fa.

Nella giornata di oggi sono stati effettuati 146.728 tamponi; il tasso di positività è pari al 6%, in aumento di mezzo punto percentuale rispetto a ieri.