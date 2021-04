Filiera Italia su riapertura ristoranti: "Apertura all'esterno fa recuperare 15% del fatturato"

Il consigliere delegato di Filiera Italia ha commentato le nuove regole poste in essere dal premier Draghi sulla riapertura dei ristoranti, affermando la necessità di provvedere a norme per riaprire anche i locali che non hanno spazi all'aperto.

Filiera Italia ha commentato in modo positivo la decisione del premier Draghi sulla riapertura delle attività a partire dal 26 aprile, precisando tuttavia che non basta riaprire i ristoranti che possiedono spazi all'aperto per far ripartire il settore.

I posti all'aperto dei ristoratori, infatti, sono molti meno rispetto alla totalità delle sedute già adattate alle norme vigenti.

"Consentire la riapertura dei ristoranti a pranzo e cena per chi ha spazio esterno consente di recuperare circa il 15% del totale del fatturato di settore con grandi differenze da regione a regione" ha commentato Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia.

Necessaria appena possibile l'apertura dei locali con servizio al tavolo

"Applicando norme anche più stringenti, relative ad esempio alla prenotazione elettronica e alla registrazione dei clienti con eventuale incrocio con dati fiscali, si anticipi appena possibile l'apertura anche al chiuso per i soli locali con servizio al tavolo" ha affermato Scordamaglia, aggiungendo che in questo contesto potrebbe essere utile seguire le affermazioni del CTS sulla distinzione tra bar e ristoranti.

La distinzione è ritenuta necessaria da Filiera Italia in quanto, a differenza dei ristoranti, i bar non possono assicurare misure così restrittive anti-assembramento.

"Siamo convinti che, non appena la campagna vaccinale sarà consolidata, richiedere il pass vaccinale per l'ingresso nei bar e ristoranti sarà più efficace di qua" ha concluso il consigliere delegato.

Le riaperture in Italia

Durante la conferenza stampa del 16 aprile, presieduta dal Presidente del Consiglio Mario Draghi e dal ministro della salute Speranza, il premier ha annunciato la riapertura graduale delle attività a partire dal 26 aprile: