Gp di Imola, vince Verstappen davanti ad Hamilton. Quarto Leclerc

Gara piena di colpi di scena ad Imola dov'è andato in scena il gran premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna. Incidente tra Bottas e Russell, ripartenza, grande battaglia tra i piloti di testa.

Il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna sul circuito di Imola è stato vinto da Max Verstappen su Redbull, in testa fin dal primo giro.

Secondo Lewis Hamilton su Mercedes, autore di una rimonta nella seconda parte di gara, e terzo Lando Norris su McLaren.

Quarta e quinta le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz.

A punti anche l'Alfa Romeo di Kimi Raikkonen, nono.

Prima della gara in cielo si sono esibite le Frecce Tricolori. In tribuna anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il ministro del Turismo Massimo Garavaglia e 150 operatori medici.

Tra venerdì e oggi, sugli spalti di #ImolaGP, 150 tra medici e infermieri invitati dalla @RegioneER, dell’amico @sbonaccini, ad assistere al Gp #F1 #MadeinItaly. Un piccolo gesto per dire grazie alle nostre forze bianche che non hanno smesso un attimo di combattere il #covid. pic.twitter.com/8x5YedsBV3 — Luigi Di Maio (@luigidimaio) April 18, 2021

​Una gara da film

Piove nel pre-gara ad Imola. Alla partenza Max Verstappen beffa Hamilton e Sergio Perez e si porta in testa alla gara. Dopo il primo turno di pit-stop Verstappen mantiene il comando della gara, seguito da Hamilton e Leclerc.

Colpo di scena a metà gara

La gara è stata sospesa a causa di un incidente che ha coinvolto il pilota finlandese della Mercedes Valterri Bottas e il pilota della Williams George Russell alla curva del Tamburello al 33° giro di gara.

Troppi i detriti in pista e per consentire la pulizia dell'asflato la giuria di gara ha deciso per la sospensione.

Al 32° giro problemi per Lewis Hamilton: il britannico della Mercedes va lungo alla curva della Tosa dopo un doppiaggio e riesce a ripartire.

Dopo la ripartenza prende il largo Verstappen

La seconda metà di gara vede Verstappen sicuro in testa al gruppo, mentre si accende la sfida per la seconda posizione tra Lando Norris, Charles Leclerc e Lewis Hamilton. La spunta il campione del mondo, in rimonta dall'ottavo posto: Hamilton supera il ferrarista ed il pilota della McLaren e fa anche registrare il giro più veloce.

Formula 1, le prossime gare

Il Campionato Mondiale di Formula 1 torna il 2 maggio con il Gran Premio del Portogallo in programma sul circuito di Portimao, nell'Algarve. Il Circus farà nuovamente tappa in Italia il 12 settembre 2021 con il Gp d'Italia da disputarsi all'autodromo di Monza.