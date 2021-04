Covid, l'Italia proroga il diveto agli ingressi dal Brasile

Sulla Gazzetta Ufficiale di oggi è stata pubblicata un'ordinanza del ministero della Salute che vieta "l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile".

La decisione di prendere questa misura precauzionale è stata motivata dalla situazione fuori controllo che sta vivendo il Brasile, Paese dove al momento si registra il più alto numero di decessi giornalieri per il Covid.

Sono previste delle limitate eccezioni per chi ha la residenza anagrafica in Italia da data precedente al 13 febbraio 2021, chi intende raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza dei figli minori, del coniuge o della parte di unione di civile e chi è autorizzato dal ministero della Salute, per inderogabili motivi di necessità, all'ingresso in Italia.

"Per il Brasile, le disposizioni dell'Ordinanza 13 febbraio 2021 (divieto di ingresso in Italia per tutti coloro che provengono dal Brasile o che vi abbiano soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia) sono state prorogate fino al 30 aprile 2021." si legge sul sito del Ministero della Salute

Anche nei casi eccezionali rimane in vigore l'obbligo di tampone e di quarantena per dieci giorni.

Nei giorni scorsi il primo ministro francese Jean Castex aveva annunciato la sospensione "fino a nuovo avviso" dei voli con il Brasile a causa delle preoccupazioni generate dalla variante brasiliana del Covid-19.

Situazione Covid-19 in Brasile

Il Brasile è al momento il secondo Paese al mondo per numero di morti, secondo agli Stati Uniti, ma è il Paese dove più persone muoiono per Covid con una media di oltre 3mila morti al giorno.