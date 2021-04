Pulizie di primavera, ecco perché la gente usa coca cola e dentifricio

Sono iniziate le pulizie di primavera, il periodo in cui ogni famiglia tende a impegnarsi di più nella pulizia della casa. Per coloro che hanno già cominciato, il consiglio di internet è quelli di usare al posto dei prodotti una miscela di Coca Cola e dentifricio.

Con l'avvio della primavera e delle grandi pulizie di casa, spopola il consiglio di utilizzare come prodotto una miscela di Coca cola e dentifricio. Ma come può essere usato questo mix?

Come prima cosa, è necessario prendere un piccolo contenitore, o un bicchiere, e svuotarci dentro un tubetto di dentifricio.

In seguito, si prende una piccola bottiglia di Coca Cola, meglio se da 50 cl, e la si svuota interamente nel contenitore.

Con l'ausilio di una frusta verrà poi mescolato il tutto per ottenere un composto omogeneo da versare in uno spruzzino vuoto.

© Depositphotos / Jakovenko123 Le pulizie di casa

A cosa serve il prodotto: uso per spazi interni e esterni

Questo prodotto può essere utilizzato come sgrassatore per pulire a fondo diverse superfici interne di casa.

Per gli spazi esterni, il mix può essere usato su alcune ringhiere, protezioni varie e pietre particolari.

Secondo un'articolo di dicembre pubblicato dal The Guardian, Coca-Cola, Pepsi e Nestlé per il terzo anno consecutivo hanno vinto il premio come maggiori produttori di rifiuti a base di plastica.