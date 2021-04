Pass per gli spostamenti fra regioni: cos'è e come funziona

In fase di studio un lasciapassare per consentire gli spostamenti fra regioni di diverso colore a chi potrà dimostrare di non essere positivo al Covid-19.

Un pass per potersi muovere liberamente su tutto il territorio italiano. E' questa la principale novità tra le misure per la ripartenza annunciate venerdì pomeriggio dal presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa.

Il pass permetterà di spostarsi nelle regioni di diverso colore mentre non sarà necessario tra le regioni in fascia gialla. La misura non è stata ancora definita ma sarebbe al vaglio dei tecnici e del governo. L'ipotesi di un lasciapassare è stata suggerita da Mario Draghi su impulso della Ue, durante la riunione della cabina di regia, che avrebbe dato l'ok.

Cos'è

L'idea di fondo è che potrà spostarsi da una regione all'altra solo chi è in grado di dimostrare di non essere un vettore del Covid-19. Il pass servirà a certificare le condizioni di salute del suo possessore, la sua negatività o immunità al virus Sars-CoV-2.

Non si tratta di un passaporto vaccinale ma di una sorta di green pass già allo studio delle istituzioni europee.

Come viene rilasciato

Le condizioni per il rilascio del pass dovrebbe essere tre:

comprovata guarigione dal virus; tampone negativo effettuato di recente (probabilmente 24 ore prima lo dpostamento); aver ricevuto il vaccino contro il Covid-19 (resta da chiarire se sarà sufficiente una dose o entrambe).

A cosa serve

Il pass servirà per spostarsi liberamente sul territorio nazionale ma non solo questo. L'ipotesi è che il lasciapassare potrà consentire l'accesso a fiere o eventi culturali, sportivi riservati a chi è munito del documento.

In vista delle stagione estiva sarà indispensabile possederlo per poter trascorrere le vacanze in sicurezza.